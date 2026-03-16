AOKIは、ビジネスカジュアルスタイルにも最適な、きちんと感がありながらもハイストレッチ素材を使用した高い伸縮性が特長の「スーパーストレッチセットアップ」の販売を開始した。同商品は、AOKIの店舗およびAOKI公式オンラインショップにて販売している。「スーパーストレッチセットアップ」「スーパーストレッチセットアップ」は、きちんと感がありながらも伸度15%以上という優れた伸縮性で、着心地が抜群のアイテム。トレンド