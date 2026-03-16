VisaとTrip.com Groupは3月11日、旅行の予約および支払いをよりシームレスにすることを目的とした、新たなグローバル契約を締結したと発表した。Visa/Trip.com○バーチャル・トラベルカードプログラムを導入本提携を通じてTrip.com Groupは、同社のフィンテック部門であるTripLinkを通じ、Visaと提携して発行されるバーチャル・トラベルカードプログラムを導入する。同プログラムは、すでにシンガポールで開始されており、今後オラ