ユニクロは3月16日より、太陽の日射しをイメージした外装の「黄色いユニクロ」を駅構内の7店舗で展開している。UVカットは、ユニクロで。○「UVカットコレクション」が登場今シーズンは、「エアリズム」の素材にウルトラストレッチの機能を加えた「ウルトラストレッチエアリズムUVカットフルジップパーカ」(2,990円)が新登場。また、昨年登場した太陽からの熱を軽減させる遮熱機能付きの「UVカットコンパクトアンブレラ遮熱」(2,99