東杜和気象予報士のお天気情報です。福岡と佐賀の天気をお伝えします。16日は朝からよく晴れて、一日青空が広がりました。朝は内陸部を中心に冷え込み、最低気温は4℃前後となりました。日中の最高気温は16℃ほどと、昼間は上着要らずの陽気となりました。これからの天気です。17日（火）も広い範囲で朝から日差しがよく届きそうです。午後も天気の崩れはなく、洗濯日和となるでしょう。ただ、朝は冷え込みが強く、最低気温は5℃前