ドル指数は小幅に低下、調整の動きが交錯＝ロンドン為替 ロンドン時間にはドル指数が小幅に低下している。この日のこれまでのレンジは１００．１８１から１００．４８０までとなっており、先週末NY終値１００．３６２を挟んで振幅している。足元では１００．２４付近とやや調整に下押しされている。 中東情勢に改善の兆しはまだ見えていない。双方の戦闘・攻撃が継続している状況だ。ホルムズ海峡をめぐって緊張感が極度