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欧州株マイナスに転じる、米株先物も上げ幅縮小 東京時間18:59現在 英ＦＴＳＥ100 10260.94（-0.210.00%） 独ＤＡＸ23336.18（-111.11-0.47%） 仏ＣＡＣ40 7859.16（-52.37-0.66%） スイスＳＭＩ 12754.38（-84.89-0.66%） ※仏ＣＡＣ40、スイスSMIは15分遅れ 米株価指数先物時間外取引 東京時間18:59現在 ダウ平均先物JUN 26月限46968.00（+82.00+0.17%） Ｓ＆Ｐ500先物JUN 26月限6712.2