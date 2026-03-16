日本アカデミー賞授賞式に出席した女優の森七菜が、“ずっとみつめてたひと”との２ショットを公開し、ファンから歓喜の声が寄せられている。森は１６日までに自身のインスタグラムで「ずっとみつめてたひと」と書き出し、今月１３日に都内で行われた「第４９回日本アカデミー賞授賞式」に出演した際に女優の広瀬すずと着物姿で撮影した２ショットをアップ。森は映画「国宝」で優秀助演女優賞を、広瀬は映画「遠い山なみの