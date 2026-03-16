ＭＵＦＧスタジアム（国立競技場）の記念式典「ＫＯＫＵＲＩＴＳＵＮＥＸＴ記念式典」（主催・ジャパンナショナルスタジアム・エンターテイメント）が１６日、ＭＵＦＧ国立内で行われた。メディア向けに行われた内覧ツアーでは、場内飲食サービスの通称・スタナカが紹介された。今回、４月より全面リニューアルとなり既存の３２店舗がすべて刷新される。また、最上級ホスピタリティエリア「ＬＩＭＩＮＡＬＳＵＩＴＥ」がお