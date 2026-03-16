名古屋大で学生から盗撮被害を受けた元准教授の40代女性が、大学の不適切な対応で退職を余儀なくされたとして、大学を運営する東海国立大学機構に220万円の損害賠償を求める訴訟を名古屋地裁に起こしたことが16日、分かった。