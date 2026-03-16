女優・宮沢りえがこのほど、イタリアを仕事で訪れ、長女（１６）も同行していたことを明かした。２月１日放送の「徹子の部屋」（テレビ朝日系）に出演した際、「（娘が）もう１６歳になって」と明かし、自身がデビューした年齢を超えたことに「もう信じられないです」と話し、「（娘は）映画とかドラマとか大好きで」と語っていた。また「来月は娘とパリとイタリアに」と話していた。（※同番組は収録）。宮沢は２０１８年に元