アメリカのトランプ大統領が韓国に対し、ホルムズ海峡での船舶護衛に期待感を示したことについて、韓国政府は「韓米間で緊密に連絡を取り合い慎重に検討して判断していく」とコメントしました。トランプ大統領は日本や韓国などに対し、ホルムズ海峡に艦船を派遣し、船舶護衛に協力するよう求めています。これを受け、韓国政府は「韓米間で緊密に連絡を取り合い慎重に検討して判断していく」とコメントしました。また、「海上の物流