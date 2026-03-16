消防とチーム医療を学ぶ学生が、南海トラフ地震を想定して合同の訓練を行いました。名古屋駅前の「モード学園スパイラルタワーズ」での訓練は、救急隊員と名古屋医専の学生ら合わせておよそ50人が参加し、学生たちが応急処置をしたケガ人を救急隊に引き継ぎました。救急隊員はケガ人をロープやはしご車を使って地上に下ろし、学生たちに「日常でもケガをした人に救いの手を差し伸べられる医療者にな