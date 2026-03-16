ブラジル代表としてWBCで活躍した社会人野球ヤマハの左腕・沢山優介投手（22）が16日、日米スカウトが駆けつける中、桜美林大（首都2部）とのオープン戦で“凱旋”登板し、圧巻の投球を見せた。11日の夜に帰国。時差ぼけが残った状態にも「好調投手陣の競争の中に入っていく。休んでいる暇はない」と志願してのマウンド。出番は2番手としての5回だ。常にストライク先行で追い込み、7番から3者連続空振り三振斬り。貫禄を見せつ