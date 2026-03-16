「ＷＢＣ・準決勝、ドミニカ共和国代表１-２米国代表」（１５日、マイアミ）１点差の九回２死三塁、フルカウントから米国ミラーが投じた落ちる球がストライク判定となり、見逃し三振でゲームセット。見送った打者ペルドモは、四球を確信してバットをベンチ側に投げようとしたが、判定を聞き、頭を抱えてしゃがみ込んだ。微妙な判定となったが、各試合の重要場面を複数動画で紹介しているＷＢＣの公式ＳＮＳには、この場面が