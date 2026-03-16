北海道・千歳市の病院で3月13日、誤った薬を投与された患者が死亡する医療事故があったことが分かりました。医療事故があったのは千歳市の市立千歳市民病院です。16日、伊藤昭英院長が記者会見し、事故の経緯を説明するとともに遺族に謝罪しました。病院によりますと3月13日、入院していた90代の男性患者に鎮痛剤を投与しようとした際、誤って強心薬を投与したということです。約20分後に誤りに気づき、救命措置を行いましたが男性