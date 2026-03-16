名張市の北川市長と伊賀市の稲森市長は16日、三重県庁を訪れ、国が今年11月に設置を目指す「防災庁」の地方拠点を伊賀地域に設置するよう、県に要望書を提出しました。名張市の北川裕之市長：「近畿から中部・東海と結節点に位置しているというのが、（地方拠点として）ふさわしいのではないかと」津波のリスクがなく、高速道路や鉄道などの交通アクセスがいいことなどを理由に挙げ、名張市は市役所敷地内、伊賀市はしらさぎ運