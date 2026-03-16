麺屋NOBUNAGAは、3月に新富町に4号店をオープンします。それにあわせて、2026年3月17日と18日は先着300人に「永久無料トッピング券」と「ラーメン無料券」を配布します。永久無料トッピング券は300枚限定3月17日に、「麺屋NOBUNAGA」の4号店を新富町（東京都中央区新富1丁目15-4 CGA新富1階）にオープンします。内装は、オールカウンターの和風、日本の和の雰囲気を感じられる仕上がりに。10段階の辛さを選べる辛味ラーメンや各種