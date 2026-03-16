去年、停電で大規模な被害が出た岐阜市の中央卸売市場で、再発防止に向けた新しいゲートが出来ました。しかし、現場を訪ねるとまだまだ課題が… 【写真を見る】事故で停電“魚も全滅” 岐阜の卸売市場に再発防止の新ゲート でも猛スピードの車が…“最近特に悪い”運転マナーの実態 威勢のいい声が飛び交う岐阜市の台所、中央卸売市場。毎朝、多くの仲買人が集まり、新鮮な魚や野菜が取引されています。