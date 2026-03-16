昨年、バンド結成20周年を迎えたSUPER BEAVER。アニバーサリーイヤーの集大成として、自身初のライブ＆ドキュメンタリー映画『SUPER BEAVER LIVE & DOCUMENTARY -現在地-』が5月22日に公開されることが発表された。 （関連：【動画あり】SUPER BEAVERはなぜここまでの躍進を遂げた？） 映画は1年以上にわたる密着映像や、開催中のアリーナツアー『SUPER BEAVER 20th Anniversary「