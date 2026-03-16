ロサンゼルス・クリッパーズのカワイ・レナードは、3月15日（現地時間14日、日付は以下同）のサクラメント・キングス戦で、両チーム最多の31得点に6リバウンド2スティールを残し、チームを引っ張った。 クリッパーズは109－118で敗れたことで、連勝が4でストップも、翌16日を終えて34勝33敗で勝ち越しをキープ。プレーイン・トーナメント進出圏内のウェスタン