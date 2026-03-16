ソニーPCLとYOASOBIが共同で制作した音楽体験プロジェクト『“INTO THE WORLD” YOASOBI - Concept Prototype -』の体験会が3月11日、ソニーグループ本社にてスタートした（期間は3月11日～15日の5日間）。 （関連：【写真あり】YOASOBIのデジタルアバターが登場したライブパフォーマンスの模様） 本イベントは「新しい空間音楽体験フォーマットの検証」を目的とした実証実