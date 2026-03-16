加藤和樹が、新曲「アウトキャスト」を3月18日に配信リリースする。 （関連：Ave Mujica、佐々木李子、前田佳織里、大渕野々花……女性声優が彩る2025年冬アニメ主題歌ピックアップ） 同楽曲は、学生団体 東京大学UNiTeが運営するWebプラットフォーム『ボイス・オブ・ユース JAPAN』7周年のアニバーサリーソングとして制作され、YouTubeでのみ公開されていたものだ。2024年12月10日の『人権デ