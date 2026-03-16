back numberが、『Grateful Yesterdays Tour 2026』追加公演として初のアジアツアーを台北、ソウル、香港にて開催する。 （関連：Vaundy、Ado、King Gnu、back number……“自身初”記録を更新して塗り替える過去の自分） 同アジアツアーは、2026年5月から開催している自身最大となる50万人規模、5カ所9公演のスタジアムツアーに続く公演だ。アジアツアー開催にあたり、オフィシャルファンクラブ『o