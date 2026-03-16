1万人を超えるランナーが早春の讃岐路を駆け抜けました。きのう（15日）初めて開催された、「かがわマラソン2026」です。沿道の応援は10万人。香川らしいおもてなしにあふれた1日となりました。 【写真を見る】初めての「かがわマラソン」1万人超のランナーが参加沿道の応援は10万人「給水所」ならぬ「給うどん所」でおもてなし【香川】 朝焼けのアリーナ発着点は、高松市サンポート地区のあなぶきア