2026年3月14日、交通系YouTuberのスーツが自身のYouTubeチャンネルを更新。韓国の列車である『ヌリロ』を紹介した。 （関連：【画像あり】「運転席がかなり巨大」「面白い列車」スーツが紹介した韓国の“日本製列車”『ヌリロ』） スーツは『ヌリロ』を見た瞬間、日本の特急『サンダーバード』と「顔が一緒」と驚いた様子で、赤いランプの付き方もほぼ同じようだ。乗客には学生などの若い層が