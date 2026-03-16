埼玉西武ライオンズの隅田知一郎（26）が3月16日、Netflix Japan公式Xが公開したインタビュー動画で、ワールド・ベースボール・クラシック（WBC）準々決勝のベネズエラ戦後の胸中を語った。試合後の取材に応じた隅田は、悔しさをにじませながら今後への思いを口にした。 【画像】山本由伸、帰国中の空からサプライズ？古巣への“粋な投稿”にファン胸アツ「最高かよ」「愛しさしかないやん！」 公