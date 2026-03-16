嵐の二宮和也は3月15日、自身のXを更新。WBC準々決勝でベネズエラに敗れ、大会連覇を逃した侍ジャパンへの思いをつづった。 【画像】「なんて素敵」吉田正尚が家族と触れ合う“親子ショット”公開愛娘の誕生日をお祝い 「Netflix 2026 WBCスペシャルサポーター」を務める二宮は、所属するグループ「嵐」のラストツアーのため北海道に滞在中。Xでは「侍JAPANの戦いが終わりました。我々も北海道か