AnkerのQi2対応モバイルバッテリー「Anker Nano Power Bank（5000mAh, MagGo, Slim）」がAmazonで21%OFFの5,490円となっている。 MagSafe対応のマグネットでiPhoneにピタッと貼り付けてワイヤレス充電できる。厚さ約8.6mmの薄型設計のため、操作感を邪魔することもなさそうだ。 5,000mAhの容量でスマートフォン約1回分の充電が可能。Qi2に対応し最大15W出力できる。