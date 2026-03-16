オーストラリアで開催されている女子アジアカップで、３月15日に準々決勝が終了し、今大会の総観客動員数が20万人を突破するという新たなマイルストーンを達成した。アジアサッカー連盟（AFC）の公式サイトが伝えている。スタジアム・オーストラリアで15日に行なわれた日本対フィリピン戦（日本が７−０で勝利）で、総観客動員数は22万3112人に到達した。この歴史的瞬間は、14日に大会史上400試合目（韓国がウズベキスタンに６