【その他の画像・動画等を元記事で観る】 MAZZELが、4月8日にリリースする2ndアルバム『Banquet』より、リード曲「Get Up And Dance」を3月23日に先行配信することが決定した。 ■愛と多幸感が詰まったファンキーなパーティーチューン 「Get Up And Dance」は、USファンクバンド・FREEDOM、そしてポンキッキーズのテーマ曲でもおなじみスチャダラパーがリリースし