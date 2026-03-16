【その他の画像・動画等を元記事で観る】 back numberが、『Grateful Yesterdays Tour 2026』の追加公演として、初のアジアツアーを台北・ソウル・香港で開催することを決定。日程、会場が発表された。 ■「っとその前に国内で大仕事が」（清水依与吏） 2026年5月から自身最大となる50万人規模5ヵ所9公演のスタジアムツアーを発表しているback number。 今回のアジアツアー開催にあたり、back number offici