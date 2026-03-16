【その他の画像・動画等を元記事で観る】 米津玄師が『東京アニメアワードフェスティバル2026』において、「アニメ オブ ザ イヤー部門」の個人賞「音響・パフォーマンス部門」を受賞。3月16日に行われた授賞式では、米津玄師から感謝の意を綴ったコメントが寄せられた。 ■2025年はアニメ作品に4曲を書き下ろし 『東京アニメアワードフェスティバル』は、あらたな人材の発掘・育成、アニメーシ