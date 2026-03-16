長崎への原爆投下で15歳の若さで亡くなった林嘉代子さんを忍んで母親が植えた桜。平和への思いを込め「嘉代子桜」と呼ばれています。その思いを未来につなげようと、「嘉代子桜」の苗木が鹿児島市の小学校に贈られ、植樹式が行われました。植樹式が行われたのは、鹿児島市の西田小学校です。子どもたちが、鹿児島市の下鶴市長と一緒に植えました。「嘉代子桜」は、長崎への原爆投下により15歳で亡くなった林 嘉代子さんを忍ん