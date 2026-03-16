○ツクルバ [東証Ｇ] ＰＫＳＨＡＴｅｃｈｎｏｌｏｇｙ を割当先とする32万0400株の第三者割当増資を実施する。発行価格は438円。 ○メタプラ [東証Ｓ] Anson Opportunities Master Fundなど14先を割当先とする1億0736万8000株の第三者割当増資を実施する。発行価格は380円。 [2026年3月16日] 株探ニュース