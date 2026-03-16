16日19時00分現在、大阪取引所の日経225先物期近2026年6月限は前日比270円安の5万3260円と急落。日経平均株価の現物終値5万3751.15円に対しては491.15円安。出来高は2720枚となっている。 TOPIX先物期近は3568ポイントと前日比20ポイント安、TOPIXの現物終値比は42.73ポイント安で推移。 ○主要先物価格・19時00分時点 銘柄清算値(終値)前日清算値比出来高 日経225先物 53260