阿久根市の沖合に沈む旧日本軍の戦闘機、紫電改です。翼や機銃のようなものが残っていて貴重な戦争遺産として4月、引き揚げることになっています。引き揚げに向けた潜水調査が行われました。16日朝、阿久根市の黒之浜漁港に集まったのは、「北薩の戦争遺産を後世に遺す会」のメンバーです。（北薩の戦争遺産を後世に遺す会・肥本英輔代表）「引き揚げるための作業を半月ぐらい準備する。その間に必要な情報を現地に行っ