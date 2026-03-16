夜空に打ちあがる大迫力の花火。出水市の誕生20周年を記念し、約1万発の花火が打ち上げられました。目玉は九州最大級の2尺玉。大迫力の花火が多くの人を魅了しました。夜空に次々と打ち上げられる色鮮やかな花火。15日、出水市の名護漁港では、誕生20周年を記念した花火大会が開催され、約1万発の花火が打ち上がりました。目玉は九州最大級の2尺玉！直径約500メートルに広がる大迫力の花火が多くの人たちを魅了し