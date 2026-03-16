新潟市中心部の渋滞緩和に向け、国道7号『栗ノ木バイパス』では高架化の工事が進められています。16日から高架道路の橋げたを設置する作業が始まりました。 新潟市中心部を南北に結ぶ『栗ノ木バイパス』では、立体道路の整備に向け大規模な工事が行われています。 ■庭山陽平記者 「これまでは基礎となるこちらの橋脚の工事が進められていましたが、今日からこの橋脚に道路を付けるための橋げたを架ける作業が始まりました