台湾メディアのETtodayは16日、野球のWBC（ワールド・ベースボール・クラシック）で侍ジャパンが敗退したことを受け、日本では動画配信サービス・Netflix（ネットフリックス）の解約ラッシュが起きているようだと報じた。15日（日本時間）に米マイアミで行われたWBC準々決勝で、日本はベネズエラと対戦。大谷翔平や森下翔太のホームランなどで3回までに3点をリードするも、5回以降にベネズエラ打線の猛攻を受け、5-8で逆転負けを喫