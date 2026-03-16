ＷＢＣ・日本代表は決勝トーナメントに駒を進め、３月１５日にベネズエラと対戦しました。２連覇を目指すなか逆転負けを喫しましたが、北海道内各地で熱い声援が送られました。侍ジャパンは日本時間の１５日、ＷＢＣ準々決勝でベネズエラと対戦しました。（遠藤幸太さん）「（選手たちが）アップするときのウェアですよね。アップしたり、キャッチボールしようかみたいな」誰よりも熱が入っているのは、夏の甲子園で駒