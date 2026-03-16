鹿児島市でこの時期恒例の春の木市が始まりました。販売される花だけでなく、甲突川沿いに咲くサクラも楽しんでもらおうと、今年はお花見スペースが新設されました。（記者）「こちら甲突川河畔です。暖かい陽気の中、多くの人でにぎわっています」鹿児島市の甲突川河畔で開催されているのは、この時期恒例の「春の木市」です。会場には約1000種類、2万本の植物が展示・販売されています。色とりどりの花が来場者に春の