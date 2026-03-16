きょうは午前中に今年全国で初めて岐阜と高知でソメイヨシノの開花が発表されました。午後には甲府でも開花の便りが届き、本州の各地で桜前線がスタートしています。【映像】ソメイヨシノ開花の様子淡いピンク色のソメイヨシノが春の日差しをうけてほころんでいます。きょう午前、気象台の職員が岐阜と高知の桜の標本木で5輪以上の花が咲いていることを確認し、ソメイヨシノの開花が発表されました。また、午後3時ごろには、