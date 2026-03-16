＜大相撲三月場所＞◇九日目◇16日◇大阪・エディオンアリーナ【映像】客席に大物落語家の姿（実際の様子）十両の取組中、誰もが知る“あの顔”が映り込み、ファンの注目を集める一幕があった。取組前、向正面の溜まり席にカジュアルなパーカー姿で鎮座する大物落語家の姿に、「一瞬一般人かと」「ずっと右端に映ってる」とファンが沸き立った。注目を集めたのは、十両九枚目・玉正鳳（片男波）と十両十二枚目・剣翔（追手風