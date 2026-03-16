辺野古沖で起きた転覆事故で、調査活動にあたっていた海上保安庁の小型ボートも転覆しました。沖縄県名護市辺野古の沖合で、研修旅行中の高校生らを乗せた小型船2隻が転覆し、高校生の武石知華さん17歳と船長の金井創さんが死亡した事故で、海上保安庁は16日午後5時すぎ、調査活動にあたっていた那覇海上保安部所属の小型ボートも転覆したと発表しました。転覆した小型ボートには海上保安官が6人乗っていましたがうち4人が救助され