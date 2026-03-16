愛知県の東三河地方で深刻な水不足が続いていて、豊川用水の「宇連ダム」の貯水率は、17日にも0％になるとみられています。コメ作りの準備をすすめる農家も不安を募らせています。 ■宇連ダム貯水率が0％に…運用開始以来“初”の対策へ 豊川用水の水源の1つ、新城市にある「宇連ダム」の貯水率は、16日午後2時時点でわずか0.1％となっています。ダムを管理する水資源機構によりますと、貯水率は17日にも0％になる見