ホルムズ海峡封鎖に伴う原油不足に備えて、4年ぶりに石油備蓄の放出が始まりました。原油不足の影響は医療用品にまで広がっています。ガソリンスタンドから聞こえてきたのは、きょうも“悲鳴の声”です。客「だいぶしんどいですよね。高市さん頑張ってくださいという感じ」きょうのレギュラーガソリンの価格は185円。今月12日に28円値上げしてから、高止まりが続いています。担当者「燃料が入ってこない限りは（価格が）上がること