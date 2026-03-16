今年1月、愛知県豊田市で交際相手の女性を殺害し、アパートに放火したとして男が逮捕・起訴された事件。現場から女性の財布を盗んでいた疑いで、男が再逮捕されました。自営業の北島卓容疑者(45)は今年1月17日、豊田市の会社員・小川晃子さん(当時42)のアパートから、小川さんの財布や運転免許証、部屋のカギなど5点、あわせて8万8000円相当を盗んだ疑いで、きょう再逮捕されました。北島容疑者は小川さんを首を