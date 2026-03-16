ミラノ・コルティナ冬季パラリンピックが15日(日本時間16日)、閉幕しました。今大会、アルペンスキーでは、村岡桃佳選手が女子スーパー大回転(座位)と女子大回転(座位)の2種目で銀メダルを獲得。実は昨年4月にケガをし、同年11月にも左鎖骨を骨折。ぶっつけ本番の大会でしたが、個人通算11個目のメダルで冬季パラリンピック日本勢単独最多記録を更新しました。スノーボード・バンクドスラロームの下肢障がいLL1のカテゴリーで小栗