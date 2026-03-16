2025年6月末にテレビ東京を退社した人気アナウンサー・大江麻理子が、ファッション誌『Precious（プレシャス）』（小学館）3月号に登場した。翌4月号からは連載を始めるなど、本格的に再始動している。「2001年にテレビ東京に入社した大江さんは、落ち着いた語り口調と親しみやすいキャラクターが視聴者にうけ、『モヤモヤさまぁ〜ず2』などのバラエティ番組から、報道番組『ワールドビジネスサテライト（WBS）』までと幅広く活