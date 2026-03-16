3月14日、元「モーニング娘。」の辻希美と俳優の杉浦太陽夫婦が、「第42回 マイナビ 東京ガールズコレクション 2026 SPRING/SUMMER」に出演した。この場で長女でモデルの希空（のあ）と親子共演を果たしたが、SNSをざわつかせている。東京国立代々木競技場第一体育館でおこなわれた同イベントで、3人はサプライズで登場した。「3人はスマホ決済サービス『AEON Pay（イオンペイ）』の新CMキャラクターに就任することが発表され